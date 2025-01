Boete krijgen om luxeprobleem op te lossen? Thibau Nys pakt uit met kwinkslag en verrast ook nog op een andere manier

Een 'luxeprobleem', zo noemde Thibau Nys het zelf in de Sporza-studio. Het beeld na het BK veldrijden spreekt boekdelen: Thibau draagt de Belgische kampioenentrui, maar het logo van de UEC steekt er bovenuit. In principe moet hij de Europese trui dragen, ook al is hij Belgisch kampioen.

"Normaal ben ik daartoe verplicht, maar ik zal eens kijken hoe hoog de boete is om toch in de Belgische trui te crossen", pakt Thibau bij radiozender MNM uit met een kwinkslag. Uitkijken of het bij die kwinkslag blijft of hij het ergens toch serieus meent. Wat hij alleszins wel ervaart, is hoe groot zo'n Belgische titel in het veldrijden wel is.

"Ik had verwacht dat mijn gevoel na het BK een beetje hetzelfde zou zijn als na het EK. Puur op papier zou je de Europese titel ook hoger zetten. Maar de beleving rond de nationale titel in België is toch nog iets intenser. Ik zet de Belgische titel toch nog iets boven de Europese", komt Thibau Nys verrassend uit de hoek qua hiërarchie van zijn titels.

Thibau Nys op tijd naar huis gegaan

Of je nu het BK of het EK wint: beide triomfen zijn meer dan reden genoeg voor een feestje. In het Sven Nys Cycling Center in Tremelo is gisterenavond dan ook het feestgedruis losgebarsten. "Maar ik ben nog best op tijd naar huis gegaan", verzekert Thibau dat hij het zelf nog vrij kalm heeft gehouden. Op zijn 22ste is hij op en top prof, naar het voorbeeld van zijn vader.

Dat betekent evenwel niet dat Thibau geslapen heeft als een roos. "Met de cafeïne en adrenaline in je lijf rijd je de koers nog een paar keer in je hoofd, dus dan kan je niet zo goed slapen. Toch voel ik me nog iets frisser dan verwacht", heeft hij The Day After meteen goed nieuws te melden. Het kan alleen maar helpen in de voorbereiding op de volgende wedstrijden.

Benidorm wacht op Thibau Nys

Thibau Nys vertrekt vandaag op stage naar Spanje en zal op 19 januari ook op de afspraak zijn voor de cross in Benidorm.