Het toptalent flikt het! Nederlands Kampioenschap draait uit op een clash tussen Alpecin-Deceuninck en Baloise Glowi

Niet enkel in België is het nationaal kampioenschap gereden, maar ook in Nederland. Omdat toptalent Del Grosso meedeed bij de grote jongens, was de speculatie al dat hij wel eens kon meedoen voor de prijzen. En jawel, hij werd meteen dubbel Nederlands kampioen, bij de beloften en bij de elite.

Tibor Del Grosso is nog altijd maar 21 jaar, maar heeft dit veldritseizoen bewezen dat hij bij de elite al zijn mannetje kan staan. Alpecin-Deceuninck had op het NK twee ijzers in het vuur, met naast Del Grosso ook nog Ryan Kamp. Baloise Glowi kon hetzelfde zeggen met Lars van der Haar en Pim Ronhaar. Daarnaast was het ook uitkijken wat Joris Nieuwenhuis kon.

Voor de man van Ridley is dit seizoen al een lijdensweg geweest, want door aanhoudende blessureproblemen moest hij zijn comeback keer op keer blijven uitstellen ... tot op het NK. Voor Nieuwenhuis was het NK pas zijn eerste cross. Het was voor hem zeker een opsteker dat hij even in het spoor van Del Grosso kon volgen en uiteindelijk beslag legde op de derde plaats.

Del Grosso houdt Ronhaar af

Pim Ronhaar vestigde zich op de tweede positie en deed er nog alles aan om de schade te beperken. Dat zorgde voor een relatief klein verschil in de slotfase, maar Del Grosso hield stand. De jonge snaak hield aan de finish in Oisterwijk zeven seconden over. Dat was dus genoeg om de titel te pakken, met het zilver en brons dat naar Ronhaar en Del Grosso ging.

Geen Lars van der Haar dus op het podium. Dat zal ongetwijfeld een tegenvaller voor de man die het de laatste tijd wat moeilijker heeft om een positief resultaat neer te zetten. Zijn laatste topvijfnotering dateert al van tweede kerstdag. Hij viel vooral op door in Gullegem zijn schouder weer in de kom te trekken. Op het NK moest hij genoegen nemen met een vierde plek.

Alpecin-Deceuninck aan het feest

Met Ryan Kamp was het een man van Alpecin-Deceuninck die de top vijf compleet maakte in Nederland. Het is dus ook deze ploeg dat de nieuwe Nederlands kampioen veldrijden in huis heeft.