Vriendin Anna verklaart de grote emoties bij Thibau Nys en waarom hij zo verdomd veeleisend is voor zichzelf

Vriendin Anna heeft al heel wat mooie momenten meegemaakt aan de zijde van Thibau Nys. Wat zondag in Zolder gebeurde, betekent natuurlijk wel wat meer dan zomaar een zege in een klassementscross. Logisch dat de emoties dan hoog oplopen.

Anna Eikendal was de eerste die Thibau Nys stond op te wachten nadat hij als kersvers Belgisch kampioen over de streep was gekomen. Een emotioneel moment, want Thibau had zelfs de tranen in de ogen. "Ik snap het ook wel. Het is een prachtig seizoen: je wordt meteen Europees kampioen bij de elite, je wordt Belgisch kampioen. Ik denk dat dit voor hem zijn allermooiste overwinning is", reageert Anna bij VTM NIEUWS.

We mogen veronderstellen dat Thibau Nys nu wel zal kunnen leven met de balans van het seizoen. Hij vond de voorbije weken zelf dat er nog wel wat meer zeges bij mochten zitten. "Je moet streng blijven voor jezelf. Je moet gretig blijven en steeds meer willen. Dat is de aard van een topsporter", verklaart Anna de ingesteldheid van haar vriend.

Thibau Nys wil steeds meer

De voormalige hardloopster uit Utrecht kent die echte topsportmentaliteit wel. Tegelijkertijd beseft ze dat het ook soms raar kan overkomen. "Als buitenstaander zou je zeggen: je wint al kei veel en zeker de dingen die er toe doen? Ik snap wel dat hij voor zichzelf steeds meer wil." Dat is waarschijnlijk ook wat hem hogere toppen kan doen scheren.

Interessant om te weten: heeft Anna het thuis ook door als er weer eens een topprestatie van Thibau zit aan te komen? "Ja en neen. Hij durft wel zeggen: vandaag voel ik mij echt goed, maar soms zit dan alles tegen en heeft hij pakdweg drie lekke banden. Je merkt het wel aan hem als hij op een goed niveau zit", ziet ze wel de signalen.

Vriendin van Thibau Nys is multifunctioneel

Ondertussen weet ze zelf al wat het is om de vriendin te zijn van een topper uit het veldrijden. "Ik haal snoepjes, ik maak foto's, ik ben verzorger. Het is een multifunctionele rol."