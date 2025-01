🎥 Wout van Aert komt verklaring voor fietsen op de Leie: "Dit gaat supercool zijn"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert dook enkele dagen geleden op in een video waarin hij aan het fietsen was op de Leie in Kortrijk. Nu heeft zijn sponsor Red Bull wat meer uitleg gegeven.

Op 8 juni organiseert Red Bull in Kortrijk 'Red Bull Vél’eau', een eigen versie van het populaire 'Te land, ter zee en in de lucht'. Op een zelfgemaakte fiets moeten de deelnemers een hindernissenparcours op de Leie afwerken. Wie het minst tijd nodig heeft om dat parcours af te leggen en de bel te doen luiden, wint. Om het evenement van zijn privésponsor in de verf te zetten, sleutelde Wout van Aert zelf aan een fiets om deel te nemen. Van Aert doet een testritje met zijn fiets, maar merkt al snel dat er iets mis is. "Oei, de remmen werken niet", lacht Van Aert. Zelf gaf hij nog wat meer uitleg. "Dit gaat supercool zijn. Door de hoogte van het startplatform zullen de deelnemers sowieso snelheid maken. "Een beetje zoals de start van een tijdrit. En dan is het een kwestie van samen de balans te houden, te blijven trappen en te focussen op het einddoel: de bel. Ik ben erg benieuwd wie straks het water in gaat en wie het droog kan houden." Naast de snelste duo zal Red Bull ook een prijs uitdelen aan het beste design en voor showmanship, namelijk wie voor de start de beste show verkoopt. Inschrijven kan van 17 januari tot 2 maart. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Red Bull Belgium 🇧🇪 (@redbullbe)