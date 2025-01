Verrassende naam die wereldtitel Van der Poel onmogelijk maakte verwijst illusie naar de prullenbak: "Natuurlijk"

Mathieu van der Poel kon er wel mee leven dat een tweede wereldtitel nog uitbleef. Niemand minder dan Tadej Pogacar nam de regenboogtrui van hem over.

Eén van de mannen waar Pogacar doorheen het jaar op kan rekenen, is Pavel Sivakov. Die laatste legt in de podcast Rest Day uit wat het is om als klimmer in dezelfde ploeg als Pogacar te zitten. "In de grote wedstrijden kom je naast Pogacar vaak nog Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel tegen, waardoor je enkel ereplaatsen kunt behalen, tenzij het team voor de overwinning gaat."

Tenzij de ploeg de kaart Pogacar trekt, is hij eigenlijk wat hij bedoelt. Bijft er dan nog wel wat over voor de andere berggeiten? "De Vuelta en de Ronde van Lombardije zijn voor mij de hoogtepunten van het jaar. Omdat we als team zo goed presteerden, was ik heel erg gemotiveerd om ook goed te blijven rijden in de nadagen van 2024."

Sterke dag van Sivakov op WK

Het rendeerde ook, want Pogi zette opnieuw de puntjes op de i, op een plek waar hij maar niet lijkt te kunnen verliezen. "Het was mooi om een aandeel te hebben in de overwinning van Pogacar in Lombardije. Ook op het WK in Zürich kende ik een ontzettend goede dag, ik zat daar samen met hem in de ontsnapping." Dat is nog een onderbelicht aspect bij die WK-zege van Pogacar.

Uiteraard verdient de Sloveen in de eerste plaats zelf credits voor een enorm fraaie solo. Voor hij alleen het hazenpad koos, ging Sivakov met hem mee. Hoewel hij geen landgenoot is, stond hij hem nog zo goed als mogelijk bij. Niemand moet zich dus illusies maken: de banden door de merkenteams hebben op een landenkampioenschap wel degelijk nog effect.

Ereplaats hoogst haalbare voor Van der Poel

"Toen ik samen met Pogacar op kop zat, hielpen we elkaar natuurlijk. We zijn bij UAE immers ploegmaats. Ik ben zo diep gegaan dat ik mezelf uiteindelijk heb opgeblazen." Door die inspanning zorgde Sivakov er mee voor dat de voorsprong van Pogacar zodanig opliep dat mannen als Van der Poel enkel nog konden sprinten voor een ereplaats.