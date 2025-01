Alstublieft Mathieu van der Poel: Thibau Nys spreekt wel heel straffe woorden uit

Thibau Nys pakte zondag in Benidorm opnieuw de zege in de cross. En de honger is blijkbaar nog lang niet gestild.

Nadat hij het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder gewonnen had zei Thibau Nys al dat hij het jammer vond dat hij niet meer crossen gewonnen had dit seizoen. In Benidorm zette hij meteen de puntjes op de i, al is dit normaal geen cross die hij heel graag rijdt. “Maar ik kan het wel goed”, lacht hij bij Het Nieuwsblad. “Ik stond met hetzelfde gevoel aan de start als op het EK. Heel gespannen op die gravel, je weet dat iedereen van alle kanten gaat komen. Het is hier zo snel waardoor je je focus heel hoog moet houden.” Nys heeft al het EK en het BK gewonnen dit seizoen. Daarnaast had hij nog drie overwinningen en ook twee tweede plaatsen na Mathieu van der Poel. Nys spreekt echter heel straffe taal voor de komende crossen. “Ergens hoop ik er wel nog eentje bij te doen, misschien volgend weekend”, knipoogt hij. Dat zou wel heel straf zijn. In Maasmechelen staan Mathieu van der Poel en Wout van Aert allebei aan de start, in Hoogerheide enkel de Nederlandse wereldkampioen. Hij zal dus Van der Poel moeten kloppen om die woorden waar te maken.