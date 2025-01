Bart Wellens legt zich erbij neer: "Van der Poel en Van Aert hebben daar schijt aan"

Mathieu van der Poel was in Spanje, maar kwam niet aan de start in Benidorm. Wout van Aert komt dan weer niet aan de start van het WK veldrijden. Bart Wellens ziet dat de 'Grote Twee' vooral met zichzelf bezig zijn.

Geen Mathieu van der Poel in Benidorm, de wereldkampioen veldrijden vierde in Spanje zijn 30ste verjaardag. En de Nederlander wilde ook zijn stage, die belangrijk is met het oog op het wegseizoen, niet onderbreken. De wereldkampioen keert zaterdag terug in Maasmechelen, ook zondag in Hoogerheide staat hij aan de start. Van der Poel zal op 2 februari ook zijn regenboogtrui verdedigen in Liévin en een gooi doen naar een zevende wereldtitel. Wout van Aert zal dan weer niet aan de start staan van het WK veldrijden, hij rijdt zaterdag zijn laatste cross van het seizoen. Bart Wellens achtte Van Aert nochtans niet kansloos op het WK veldrijden, zeker als het wat regent. Wellens begrijpt keuzes Van der Poel en Van Aert "Ach, uiteindelijk beslissen die mannen gewoon zelf wat ze doen. Ze hebben schijt aan wat de buitenwereld ervan denkt, maar ergens vind ik het ook mooi dat we daar over kunnen discussiëren", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Voor het veldrijden had Wellens Van Aert graag aan de start gezien van het WK veldrijden, maar hij begrijpt ook dat Van Aert keuzes moet maken. Op 17 februari begint Van Aert aan zijn seizoen op de weg in de Clasica Jaen.