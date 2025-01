Gerben De Knegt bevestigt belangrijk nieuws over Mathieu van der Poel en ingreep van andere Nederlandse topper valt op

Belangrijk nieuws over Mathieu van der Poel: het is nu helemaal zeker dat de crossplannen van de wereldkampioen veldrijden ongewijzigd blijven. Hij is dus van de partij in Maasmechelen en Hoogerheide.

Mathieu van der Poel moest door een gekneusde rib drie crossen schrappen van zijn programma. Gelukkig was hij wel in staat om zijn duurtrainingen op de weg af te werken. Zijn stage in Spanje kwam dus niet in het gedrang. Bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck hebben ze ook steeds volgehouden dat de rest van zijn veldritprogramma niet hoefde gewijzigd te worden.

Dat blijkt nu ook te kloppen. Dat houdt in dat Mathieu van der Poel van start gaat in de Wereldbekermanches van Maasmechelen en Hoogerheide, waar hij de laatste hand zal leggen aan zijn voorbereiding op het WK veldrijden. Gerben De Knegt bevestigt dit: de Nederlandse bondscoach neemt Van der Poel op in zijn selectie voor beide crossen.

Terugkeer Van der Poel zoals gepland

"De terugkeer van Mathieu van der Poel is zoals gepland", valt op de website van de KNWU te lezen. Dat betekent ook dat er voor Van der Poel nog eens een 'dubbel' weekend aankomt in het veldrijden, met twee crossen in twee dagen komende zaterdag en zondag. Dat is ook voor de neutrale veldritliefhebber zeker iets om naar uit te kijken.

Bij de vrouwen valt op dat Marianne Vos er niet enkel in Hoogerheide maar ook in Maasmechelen bij zal zijn. "Vos heeft besloten een extra wedstrijd toe te voegen aan haar kalender op haar route naar het WK. De extra punten van Maasmechelen zouden nog tot een betere startpositie op het wereldkampioenschap kunnen leiden en daar zet ze op in", legt De Knegt uit.

Vos op de loer voor huzarenstukje op WK

Voor de 37-jarige Vos is het WK het hoofddoel van haar campagne in het veld. Ze hoopt in Liévin haar landgenotes Fem van Empel en Lucinda Brand te kunnen verrassen.