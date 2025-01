Bondscoach De Clercq over afwezigheid van Van Aert op WK veldrijden: "Vooral dat ziet hij niet zitten"

Wout van Aert rijdt straks wel mee in Maasmechelen, maar het WK volgende week past niet in zijn schema. Bondscoach Angelo De Clercq maakt nog eens heel duidelijk waarom.

In Maasmechelen rijdt Wout van Aert straks zijn laatste veldrit van het seizoen. Voor het tweede jaar op rij laat hij het WK veldrijden aan zich voorbij gaan. Geen duel met Mathieu van der Poel om de regenboogtrui.

Het WK is amper acht dagen na Maasmechelen, kan Van Aert dat er dan niet meer bijnemen? De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zijn grote doelen dit voorjaar, worden pas over ruim twee maanden gereden?

Waarom slaat Van Aert WK veldrijden over?

Bondscoach Angelo De Clercq begrijpt die vraag, maar is ook duidelijk. "Maar het is niet alleen die wedstrijd, het is alles wat erbij komt kijken. Hoeveel je al bewezen hebt, een WK is altijd extra druk. Ook voor die mannen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Van Aert zal goed in Maasmechelen, maar voor het WK moet je top zijn. En dat is een groot verschil. Volgens De Clercq wil Van Aert die eerste piek van het jaar gewoon sparen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

"Trouwens, vanop een afstand lijkt het voor Wout en Mathieu altijd super eenvoudig om in topconditie te zijn, maar dat is het niet. Ik denk dat Wout vooral dat niet ziet zitten", besluit De Clercq nog.