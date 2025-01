Analist hoopte dat Wout niet zou winnen met oog op het WK en is nu dolgelukkig: "Opgewonden"

Het was dit weekend dan toch nog niet het laatste weekend dat we Wout van Aert in het veld bezig zagen dit seizoen. De plannen worden omgegooid.

Wout van Aert heeft zich zaterdag nog een keertje kunnen uitleven in de modder. Hij leek in Maasmechelen afscheid genomen te hebben van het veldritpubliek met een mooie tweede plaats. Het was een verdienstelijke maar geen feilloze prestatie van Van Aert. Het zal dus wel niet de laatste prestatie in dit veldritseizoen zijn van Van Aert.

Nochtans was de boodschap al lange tijd dat Van Aert verstek ging geven voor het WK veldrijden. Hij zou zelfs op televisie kijken en het gevecht met Van der Poel dus niet ingaan. In Maasmechelen moest Van Aert de wereldkampioen pas laten gaan door een val in een afdaling. "Hij is nooit meer op die plek geweest", zei Herygers over Van Aert.

Goede omstandigheden voor Van Aert

Daar bedoelde Herygers het traject mee waar Van Aert in de volgende ronde die verraderlijke kuil mee indook, niet dat Wout niet meer vooraan in de koers geraakte. De omstandigheden in Maasmechelen oogden aanvankelijk goed voor hem. De regenval had voor voldoende modderstroken gezocht waar er nood was aan power, het was veel meer dan enkel wat draaien en keren.

"Ik bedacht me in het naar hier komen: ik hoop dat hij niet wint", liet Herygers zich ontvallen tijdens de VRT-uitzending. Daarmee bedoelt de co-commentator dat de drang om het WK te rijden er dan wel zou zijn. Herygers vreesde dat scenario, denkende dat Van Aert sowieso het WK toch niet zou rijden. Een tweede plaats kan blijkbaar ook voor die drang nodig zorgen.

Herygers net als Van Aert opgewonden

Nu Van Aert heeft aangekondigd dat hij aan het WK deelneemt, is Herygers uiteraard in de zevende hemel. Dat laat de co-commentator verstaan in Sportweekend. "Ik zou het woord aanhalen dat Wout zelf ook gebruikt: opgewonden. Wat Van Aert dit heeft doen besluiten? Zijn eigen vormpeil, dat hij toch beter crost dan verwacht."