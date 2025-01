🎥 Bekijk de beelden! Wout van Aert maakt stevige valpartij op veldrit van Maasmechelen

De twee tenoren stonden aan de start van de Wereldbekercross in Maasmechelen. Van Aert moest op de vierde rij starten, waardoor hij meteen de nodige achterstand had op Van der Poel.

In de tweede ronde echter al kwam onze landgenoot vooraan bij Van der Poel. De twee toppers tegen elkaar, dat beloofde vuurwerk te worden.

Niet veel later pakte Van Aert de leiding, maar in een afdaling liep het helemaal fout. Hij kwam stevig ten val. De beelden kan je hieronder bekijken.

Van der Poel wachtte niet en pakte zo al snel een voorsprong van 20 seconden. Van Aert moest eventjes bekomen van de crash. Ook zijn fiets leek een stevige duw gekregen te hebben. Bij de volgende passage aan de materiaalzone wisselde hij van fiets.

Net ervoor had Paul Herygers op Sporza nog gezegd hoe tof de koers was. “We zijn 12 minuten ver en hebben nu al waar voor ons geld gekregen”, klonk het. Tot de crash van Van Aert...

Wout van Aert moves to the front



....and then crashes down the bank 😱. #CXWorldCup #FLCS pic.twitter.com/B9SMtR2RnS