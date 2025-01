Dubbel feest voor ploeg van Sven Nys in Hoogerheide: er komt maar geen sleet op waanzinnig sterke Lucinda Brand

Lucinda Brand is niet alleen de winnares van de Wereldbeker geworden, ze won ook de laatste manche. Dubbel feest dus voor de ploeg van Sven Nys.

Van Empel was na een moeilijke dag in Maasmechelen gebrand op revanche: de wereldkampioene ging al snel naar de kop in Hoogerheide. Na een fietswissel van haar waren het echter Pieterse en Brand die konden wegsluipen. Pieterse maakte in een bocht een foutje en zocht de modder op. Lucinda Brand had zo ineens vrije baan.

Visma-Lease a Bike meldde de opgave van Marianne Vos. Een week voor het WK veldrijden is dat allesbehalve een goede generale repetitie voor de levende legende. De vraag was of er nog iemand de kloof van meer dan twintig seconden op Brand kon dichtrijden. In de achtervolging had Pieterse het gezelschap gekregen van Van Empel en Vas.

Goed weekend voor Kata Blanka Vas

Pieterse had moeite om de foutjes te beperken en Van Empel ging al helemaal de mist in. Van Empel koos een verkeerd spoor in een bocht en schatte die totaal verkeerd in. Dit was niet de plek om rechtdoor te gaan. Het podium was zo voor haar gaan vliegen, Vas reed plotseling alleen op de tweede plaats. Voor de Hongaarse een bevestiging van de goede vorm na haar zege in Maasmechelen.

Ook bij Lucinda Brand trad er nog een kleine hapering op, maar de veldrijdster van Baloise Trek Lions kon zich dat wel ruimschoots permitteren. Haar overwinning kwam niet meer in gevaar: het geeft haar eindzege in de Wereldbeker nog extra glans. Vas nestelde zich op een mooie tweede plaats, Pieterse kon ook nog een plekje op het podium bemachtigen.

Lucinda Brand heeft nog energie over

"Het is heel mooi om ook de laatste van de serie op mijn naam te zetten", glundert Brand na een sterk einde in de Wereldbeker. "Waar ik al die prestaties vandaan blijf halen? Ik weet het niet. We zullen het erop houden dat de puzzelstukjes momenteel perfect in elkaar vallen."