📷 Thibau Nys onthult de opmerking waarvoor hij een ludiek bedoelde middelvinger kreeg van Mathieu van der Poel

DNA Nys keerde nog eens eenmalig terug met als afsluiter de Belgische titel veldrijden van Thibau Nys. Maar het begon allemaal met een middelvinger in Loenhout.

Na vier jaar werd er nog eens een aflevering gemaakt van DNA Nys, de succesvolle serie die een blik achter de schermen geeft bij de bekende wielerfamilie. De eenmalige aflevering gaat vooral over de doorbraak van Thibau Nys.

De Europese en Belgische kampioen werd gevolgd in Loenhout, Baal en op het BK. En aan de start in Loenhout was er al meteen een leuk onderonsje tussen Thibau Nys en wereldkampioen Mathieu van der Poel.

Middelvinger Van der Poel voor Nys

"Ik kwam aan de startzone en zag dat Mathieu met zijn voet in mijn startvak stond. 'Hé manneke, sta eens in je eigen vak', zei ik om te lachen. Ik kreeg toen een middelvinger van Mathieu. Heel ludiek bedoeld", lachte Nys.

"Met Mathieu kan je nog zeveren voor de start van een cross. Hij is altijd heel relaxed", onthult Nys nog. En ook een uur later staan Nys en Van der Poel weer naast elkaar, maar dan op het podium. Van der Poel won, Nys werd tweede.

Al liep het wel nog bijna fout voor Mathieu van der Poel in Loenhout. De wereldkampioen viel en knalde tegen een houten paaltje. Later zou blijken dat Van der Poel daarbij een ribbreuk heeft opgelopen.

Van der Poel staat met zijn voet in het vak van Nys