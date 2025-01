Niels Albert zegt waarom na de aankondiging van Wout van Aert het absolute droomscenario zich eindelijk(!) zal afspelen

Komt het absolute droomscenario van elke veldritliefhebber er dan toch nog? Niels Albert denkt van wel. Dat zou betekenen dat Van Aert en Van der Poel elkaar zondag een uur lang bestoken.

Niels Albert haalt in Het Laatste Nieuws twee grote argumenten aan waarom Van Aert een goede zet doet door aan het WK veldrijden deel te nemen. Het is niet zo ver van huis en het is in Liévin echt een rondje voor Van Aert. De omloop moet, zeker als het zoals voorspeld nog wat regent, hem beter liggen dan het WK in Tabor van vorig jaar en zijn meest recente cross in Maasmechelen.

"In Liévin wordt het meer rechttoe rechtaan. Wat me doet denken dat Wout meer dan ooit klaar is om de strijd aan te gaan met Mathieu", concludeert Albert. "En dat we op het WK eindelijk de rechtstreekse 'battle' kunnen krijgen waar we nu al een hele winter vruchteloos op zitten hopen maar die er - deels door de omstandigheden - nog niet is geweest."

Tijd voor duel tussen Mathieu en Wout

Dat is toch de grote wens van haast elke veldritliefhebber: dat we nog eens echt een duel als vanouds krijgen waarbij Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan elkaar gewaagd zijn. Ze zijn tijdens dit veldritseizoen nog maar twee keer samen aan de start gekomen. Evenveel keer stond er geen maat op Van der Poel. Het zou zondag maar eens anders moeten aflopen.

Albert geeft ook mee dat Van der Poel volgens hem 100% zal moeten zijn om opnieuw wereldkampioen te worden. "Niet zoals twaalf maanden geleden in Tabor, waar hij ondanks een zesde wereldtitel niet zijn allerbeste dag van het seizoen kende. Als zich dat reproduceert, kan het wel eens spannend worden." Dat is zowat de hoop van alle Belgen.

Van Aert zorgt voor hoop bij de Belgen

Dat is misschien wel de voornaamste verandering vanuit Belgisch standpunt: dat er opnieuw met hoop naar het WK kan toegeleefd worden. "Wouts deelname is hoe dan ook een zegen."