Niels Albert had voorgevoel bij WK-deelname Wout van Aert door berichtje: "Dat antwoordde hij"

Wout van Aert komt dan toch aan de start van het WK veldrijden. Niels Albert had al een voorgevoel, zeker na een mysterieus WhatsApp-berichtje van Van Aert.

Voor Niels Albert stond de deur voor een deelname van Wout van Aert aan het WK in Liévin al in december open. Voor Albert is het parcours in Noord-Frankrijk op maat van Van Aert en maakt hij ook kans.

Een ander argument dat Albert toen aanhaalde was het feit dat Liévin op iets meer dan 2 uur rijden is van Herentals, waar Van Aert woont. Hij kan 's ochtends nog ontbijten met zijn kinderen en ze 's avonds weer in bed stoppen.

Van Aert stuurt mysterieus berichtje naar Albert

Veel zou afhangen van hoe Van Aert de tweede ploegstage met Visma-Lease a Bike in januari en de Wereldbekermanches in Benidorm en Maasmechelen zou verteren. En de hoop van Albert werd voor Benidorm plots ook groter.

Albert had op WhatsApp enkele berichten uitgewisseld met Van Aert. "Dat hij met zijn huidige vormpeil écht wel heel ver zou kunnen geraken op dat WK, stuurde ik. ‘Wie weet...?’, antwoordde hij mysterieus", onthult Albert bij HLN.

Van de uiteindelijke beslissing van Van Aert om het WK toch te rijden, wist Albert echter niets. En Albert verwacht ook een tweestrijd om de regenboog. "Tegen deze sterke Wout zal Mathieu in elk geval 100% moeten zijn."