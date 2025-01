Nederlandse bondscoach onthult hoe Van der Poel Van Aert wil kloppen op het WK veldrijden

Mathieu van der Poel wil zondag voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden worden. De Nederlandse bondscoach doet de tactiek van de titelverdediger al uit de doeken.

Zeven op zeven dit seizoen en slechts één keer niet gewonnen in zijn laatste 24 veldritten. Veel moet je Mathieu van der Poel niet meer leren over het veldrijden. Van tactiek bespreken met Van der Poel is dus weinig sprake voor het WK.

Bondscoach Gerben de Knegt weet wel hoe Van der Poel het zondag moet aanpakken om voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden te worden. "Als je naar Mathieu zijn koersen kijkt van dit jaar en de afgelopen jaren, dan weet je: als hij goed is, dan geeft hij gewoon gas", zegt hij bij WielerFlits.

"Ik verwacht een zware omloop in Liévin, en dan is dat ook de best mogelijke tactiek. Gas geven, zo snel mogelijk een zo groot mogelijke voorsprong versieren", zegt De Knegt nog. Als hij valt of pech heeft, heeft Van der Poel zo een voorsprong om dat op te vangen.

Zevende wereldtitel voor Van der Poel?

Het zware parcours in Liévin en het aan de start komen van Wout van Aert zullen volgens De Knegt niet heel veel veranderen. De sterkste zal volgens de Nederlandse bondscoach uiteindelijk wel aan het langste eind trekken.

Als topfavoriet kan Van der Poel alleen maar verliezen, zeker omdat hij ook dat record van zeven wereldtitels najaagt. "Ik denk dat het stiekem wel een dingetje bij hem is", stelt De Knegt nog.