Toon Aerts spreekt zijn ambities uit voor WK veldrijden, maar weet ook: "Moeten we niet over zeveren"

Na twee jaar afwezigheid staat Toon Aerts weer aan de start van het WK veldrijden. Hij is echter wel realistisch over zijn kansen.

Met een vijfde plaats in Maasmechelen, een vierde plaats in Hoogerheide en een tweede plaats in het eindklassement van de Wereldbeker kan Toon Aerts met vertrouwen aan de start van het WK veldrijden staan.

Door zijn dopingschorsing stond Aerts de voorbije twee jaar niet aan de start van het WK, bij zijn laatste deelname in Fayetteville in 2022 werd Aerts zesde. Dat resultaat werd wel geschrapt door de positieve test van Aerts.

WK-podium is een doel voor Toon Aerts

"Het doel voor mij is om op het podium te eindigen. Ik heb dat in het verleden al gekund", zegt Aerts bij WielerFlits. Dat was in 2019, 2020 en 2021, al beseft Aerts dat er nu wel een ander deelnemersveld is, onder meer door een hoop jonge renners.

"De podiumplaatsen zijn dus iets duurder. De eerste plek ligt sowieso vast, daar moeten we natuurlijk niet over zeveren", zei Aerts voor hij wist dat Wout van Aert aan de start zou staan van het WK veldrijden.

Het podium blijft wel het doel voor Aerts op het WK veldrijden en dat wordt met Van der Poel en Van Aert aan de start moeilijk. "Het kan dus in Liévin zomaar een podiumplek zijn, maar evengoed ook een zesde plek", besluit Aerts nog.