Sanne Cant wil op laatste WK veldrijden medaille pakken en is duidelijk: "Dat is een voordeel"



Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram! Julie Brouwers (22), Sanne Cant (34) en Marion Norbert Riberolle (26) verdedigen zaterdag de Belgische kleuren op het WK bij de vrouwen. Cant start zaterdag ook met ambitie in de mixed team relay. Voor Sanne Cant wordt het haar 18de en laatste WK veldrijden, ze hangt over enkele weken haar fiets aan de wilgen. Voor haar begint het WK vrijdag al met de mixed team relay, vorig jaar Cant brons pakte met de Belgische ploeg. Volgens Cant speelt de mixed relay ook een rol voor haar wedstrijd bij de profs van zaterdag. "Ik kan het parcours al een keer onder wedstrijdomstandigheden verkennen wat altijd een voordeel is", zei ze op de persconferentie van de Belgische vrouwen. "Als we morgen (vrijdag, nvdr.) een medaille pakken, dan wordt het mijn achtste WK-medaille", zegt Cant nog. Ambities zijn er dus ook op haar laatste WK, al zullen die zaterdag wel bescheiden zijn bij de Belgische vrouwen. Norbert Riberolle en Brouwers over hun WK Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle zag vooral een zwaar parcours tijdens de verkenning. "Ik zag veel modder, lastige trappen en een pittige finish." Een plaats wil Norbert Riberolle er niet op plakken, ze wil zich gewoon amuseren. Julie Brouwers, vorige zondag als 15de de beste Belgische in Hoogerheide, rijdt haar eerste WK bij de profs. Ook zij durft vooraf geen plaats uit te spreken, ze wil gewoon haar uiterste best doen op het lastige parcours.



