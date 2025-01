Van Lerberghe over 'rare' Merlier: "Snapte dat niet, tot ik hem zag binnenkomen bij de ploeg"

Tim Merlier en Bert Van Lerberghe kennen elkaar al sinds hun twaalfde, maar rijden pas sinds 2023 samen in de ploeg. Voor Merlier was de aanwezigheid van Van Lerberghe een geschenk bij zijn integratie bij Soudal Quick-Step.

Tim Merlier (32) en Bert Van Lerberghe (32) verlengden onlangs hun contract bij Soudal Quick-Step tot eind 2028, maar deden dat wel elk apart. Komende zomer trekken ze voor het eerst samen naar de Tour, na hun successen in de Giro vorig jaar.

Merlier en Van Lerberghe kennen elkaar al twintig jaar, toch is het pas hun derde seizoen dat ze in dezelfde ploeg rijden. In 2023 maakte Merlier de overstap van Alpecin-Deceuninck naar Soudal Quick-Step en vond hij er zijn boezemvriend terug.

Van Lerberghe hielp Merlier bij integratie bij Soudal Quick-Step

"Ik denk dat ik Tim ook wel wat geholpen heb om te integreren in de ploeg", blikt Van Lerberghe daarop terug bij Het Nieuwsblad. Merlier beaamt, hij vindt dan zichzelf dat hij niet meteen iemand is die meteen op de voorgrond treedt.

"Ik hoor soms van mensen: 'We vonden u vroeger een beetje een rare'", stelt Merlier. Van Lerberghe is veel extraverter en helpt Merlier om het ijs te breken, maar hij vond het vreemd om te horen dat Merlier 'raar' werd genoemd.

Soms kwamen mensen aan Van Lerberghe vragen of Merlier hen niet graag had. "Ik snapte dat nooit, tot ik hem in de ploeg zag binnenkomen in een omgeving met allemaal nieuwe mensen. Tim stelt zich dan niet direct open." Voor Van Lerberghe vreemd om te zien, want tussen hem en Merlier klikte het wel meteen.