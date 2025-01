Bert Van Lerberghe doet boekje open over contractonderhandelingen van zichzelf en Tim Merlier

Tim Merlier en Bert Van Lerberghe verlengden onlangs hun contract bij Soudal-QuickStep. Ook al hebben ze elkaar nodig, toch werden de onderhandelingen niet samen gevoerd.

Al sinds ze in het middelbaar samen in klas zaten kennen Bert Van Lerberghe en Tim Merlier. De boezemvrienden zijn onmisbaar voor elkaar, als topsprinter en vaste lead-out.

De twee verlengden hun overeenkomst bij Soudal-QuickStep tot 2028. Dat werd bekendgemaakt op de mediadag van de wielerclub. Al zijn de twee niet afhankelijk van elkaar.

“We hebben ons heel bewust niet als pakket verkocht. We hebben nooit samen aan tafel gezeten”, zegt Van Lerberghe aan Het Nieuwsblad. De twee hebben ook verschillende managers. Van Lerberghe had een duidelijke missie in de onderhandelingen.

“Ik wilde een scenario vermijden waarin ik geld zou afpakken van Tim. Andere ploegen waren nu in mij geïnteresseerd. Stel je voor dat ik elders pakweg 20.000 euro meer kan verdienen. Mochten we een ‘packagedeal’ vormen, dan bestaat het gevaar dat ze de 20.000 euro die dan nodig is om mij te houden bij Tim gaan halen. Dat zou ik nooit kunnen verdragen.”

Volgens Merlier siert dat Van Lerberghe en als dat scenario zich had voorgedaan, dan had hij die centen er wel voor over gehad. “Ik wil dat niet. Daarom hebben we gezegd: jij onderhandelt over jouw contract, ik over dat van mij”, besluit Van Lerberghe.