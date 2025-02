Eigen schuld, dikke bult? Niels Albert is duidelijk over Van Aert: "Wout wist dat"

Wout van Aert stond op de vierde startrij op het WK veldrijden en dat nekte hem uiteindelijk ook. Voor Niels Albert stemt die startpositie van Van Aert tot nadenken.

Het UCI-reglement beschermt op dit moment de pure crossers. De eerste zestien van het eindklassement van de Wereldbeker mogen op de eerste twee rijen starten op het wereldkampioenschap.

Daarna krijgen renners een startplaats op basis van hun UCI-klassement. Volgens Niels Albert mag dat ook zo blijven, want plots tien wegrenners op de eerste rij hebben van het WK veldrijden, dat wil ook niemand.

Had UCI moeten ingrijpen bij startplek Van Aert

Maar Van Aert is niet zomaar een wegrenner, stelt Albert. "De UCI zou iets meer rekening mogen houden met zijn verdienste voor de sport", zegt hij bij HLN. Er had bij hem ook rekening gehouden kunnen worden met zijn UCI-punten op de weg.

Toch is het dan de vraag wie plaats zou moeten ruimen voor Van Aert, want dan gaat het altijd om crossers die wel volledig seizoen hebben gereden. De oplossing voor zijn slechte startpositie lag wellicht ook bij Van Aert zelf.

"Misschien had Wout toch iets meer moeten crossen. Eén Wereldbekermanche extra had een verschil kunnen maken. Wout wist dat dit de regel is." Volgens Albert moet er echter wel nagedacht worden om de regels te veranderen. Want steeds meer toppers gaan een beperkt programma rijden in de winter.