Cian Uijtdebroeks doet de wenkbrauwen fronsen: "Wat ben jij in godsnaam aan het doen"

Deze winter werd bij Cian Uijtdebroeks een beknelde zenuw in zijn onderrug ontdekt. Daarvoor moest hij niet onder het mes, maar moet hij wel zijn rug versterken in de gym.

Vorig jaar in de Vuelta had Cian Uijtdebroeks last van een verdoofd gevoel in zijn benen. Na enkele dagen mocht hij al een kruis maken over zijn klassement en er werd gevreesd voor een vernauwde slagader in zijn bekken of lies.

Dat bleek uiteindelijk niet de oorzaak, maar wel een beknelde zenuw in zijn onderrug. Om dat op te lossen spendeerde Uijtdebroeks veel uren in de fitness en dat moet hij ook dagelijks blijven onderhouden.

Uijtdebroeks sleurt met gewichten om rug te versterken

Ook in Oman, waar Uijtdebroeks vrijdag de Muscat Classic en vanaf zaterdag de Ronde van Oman rijdt, is hij in de fitness te vinden. Toen Uijtdebroeks dat een dag voor de koers deed, liep hij een mecanicien van Arkéa-B&B Hotels tegen het lijf.

"Toen ik met 60 kilo begon te deadliften zei hij: 'Wat ben jij in godsnaam aan het doen daags voor een koers?' Zeker voor een klimmer is dat inderdaad wel opvallend", lacht Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Elke dag moet Uijtdebroeks oefeningen doen, twee tot drie keer per week ook met gewichten. Uijtdebroeks is daardoor nu iets zwaarder, maar zijn rug is wel veel sterker. Daardoor heeft hij nu meer kracht en trapt hij hogere wattages. En zit hij ook stabieler op zijn fiets.