Wout van Aert imponeert zo erg dat hij het absolute idool is van andere Belgische renner: "Iets waar uw mond van openvalt"

Wout van Aert is ongetwijfeld het idool van vele wielerfans. Hij is zelfs het idool van een andere actieve renner uit het peloton.

Arne Marit was te gast bij Derailleur, de podcast van Pickx Sports, en kreeg daar de vraag voorgeschoteld of Wout van Aert zijn idool is. "Ja, toch wel", zegt Marit met de glimlach. "Ten eerste vind ik hem zo'n compleet renner. Hij kan een massasprint winnen, hij kan een tijdrit winnen en hij wint een rit over de Ventoux. Als jonge gast is dat iets waar uw mond van openvalt. In de klassiekers is hij ook zo veelzijdig."

Dan gaat het over de capaciteiten van Wout van Aert als wielrenner. Er is daarnaast ook veel appreciatie voor de persoon Wout van Aert. "Ten tweede is hij ook supersympathiek. Ik herinner mij mijn eerste gesprekken met Van Aert, vorig jaar in de Vuelta." Dat is Marit bijgebleven uit de tweede grote ronde uit zijn carrière. "Hij is ook gewoon heel down to earth. Dat apprecieerde ik wel enorm."

Van Aert krijgt lof voor koerswijze

Van Aert is iemand die altijd alles geeft en dat kan op veel bewondering rekenen. "Ook zijn manier van koersen bevalt mij: als hij met zijn hoofd tegen de muur loopt, so be it. Dan heeft hij nog altijd gereden voor wat hij waard is." Die attitude is een mooi voorbeeld voor anderen. "Dat vind ik het mooie aan Wout van Aert. Dat vind ik echt indrukwekkend."

De 26-jarige Marit is zelf bezig aan zijn derde seizoen bij Intermarché-Wanty, na zijn eerdere jaren bij Sport Vlaanderen-Baloise. Hij is één van de snellere mannen in de ploeg en kan bij een sprint Wout van Aert dus wel een keertje tegenkomen. Mogelijk nemen idool en fan het nog wel meermaals tegen elkaar op. Dat zou mooi zijn, want dan is de cirkel helemaal rond.

Arne Marit al een keertje dicht bij zege

Met een tweede plaats in de tweede rit van de Tour Down Under was Marit in 2025 al een keertje dicht bij de overwinning.