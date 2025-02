Concurrent geeft de schuld aan Remco Evenepoel: "Het heeft niet geholpen"

In de UAE Tour was het eindelijk nog eens prijs voor het Britse toptalent Joshua Tarling. Hij won eindelijk nog eens een tijdrit op het hoogste niveau.

Met minder dan de winst zou hij niet tevreden zijn. Joshua Tarling legde zich bijzonder veel druk op voor de tijdrit van de UAE Tour. Het Britse toptalent van 21 maakte de verwachtingen echter waar en mocht zegevieren.

Zijn eerste zege sinds het Brits kampioenschap tijdrijden van vorig jaar in juni, zijn eerste zege in de WorldTour sinds augustus 2023, toen hij de tijdrit in de Renewi Tour won. Want vorig jaar liep het allemaal wat minder voor Tarling.

Evenepoel kaapte alles weg in 2024

Op de Olympische Spelen en op het WK tijdrijden moest hij tevreden zijn met de vierde plaats. Op de Spelen moest hij door een lekke band het brons met twee seconden aan Van Aert laten, op het WK was hij niet goed genoeg.

"Remco (Evenepoel, nvdr.) heeft niet geholpen", zegt Tarling bij Het Nieuwsblad. Hij pakte op de Spelen en op het WK goud. "Maar dat was niet het enige. Ik had soms pech, tegen mensen als Evenepoel en Ganna is het altijd moeilijk en na de Olympische Spelen had ik het sowieso lastig."

De malaise bij INEOS Grenadiers was daar misschien ook wel een reden voor. "Het was inderdaad a bumpy season", geeft Tarling toe. Deze zege geeft de Brit dan ook vertrouwen om beter te doen dit jaar.