Tim Merlier heeft de knoop nog niet doorgehakt: "Dat moet ik nog eens bekijken"

Tim Merlier keert dit jaar terug naar de Tour, voor het eerst sinds 2021. Hoe zijn programma er voor de rest uitziet, is nog niet duidelijk.

Met twee zeges in de AlUla Tour is Tim Merlier goed aan zijn seizoen begonnen. Deze week probeert hij nog een zege te pakken in de UAE Tour, voor hij aan het klassieke voorjaar begint. Daarin wil hij opnieuw scoren.

Merlier komt aan de start in Kuurne-Brussel-Kuurne, de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Daarna zal Merlier zich voorbereiden op de Tour.

Rijdt Merlier dit jaar nog de Vuelta?

Voor het eerst rijdt Merlier de Tour, samen met Remco Evenepoel. Of hij eind dit jaar nog aan de start komt van de Vuelta, dat staat nog niet vast. "Dat hangt af van het parcours, dat moet ik nog eens bekijken", zegt Merlier bij WielerFlits.

"Het moet wel een haalbare kaart zijn, anders heb ik er maar weinig te zoeken", zei Merlier nog. Merlier reed één keer de Vuelta, in 2022. Toen slaagde Merlier er niet in om een rit te winnen, hij werd wel twee keer derde.

In de Giro won Merlier al vier ritten, één in 2021 en drie in 2024. In de Tour won Merlier in 2021 ook één rit. Enkel in de Vuelta slaagde hij er dus nog niet in om een rit te winnen, zijn trilogie is nog niet compleet.