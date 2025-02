Geen twee op twee: Jordi Meeus legt uit wat er mis liep in de sprint in de Algarve

Geen tweede zege op rij voor Jordi Meeus in de Ronde van de Algarve. De Belg van Red Bull-BORA-hansgrohe kwam net iets tekort in de sprint om Milan Fretin te kloppen.

In de derde rit van de Ronde van de Algarve mocht Jordi Meeus zegevieren, in de vierde etappe moest hij tevreden zijn met een tweede plaats. Meeus is daardoor wel al bijna zeker van de groene puntentrui in de Algarve.

"Ik moest dus van vrij ver beginnen aan mijn sprint. De winnaar levert hier een sterke sprint af", was Meeus bij Eurosport lovend voor winnaar Milan Fretin. "Het was enorm hectisch op de erg brede wegen."

"Daarna kwam er een wegversmalling met nog anderhalve kilometer te gaan en vervolgens ging het gewoon supersnel tot de laatste bocht op 500 meter van de streep. Het was dus heel erg hectisch en ook niet makkelijk om me te plaatsen."

Het werd nog eens extra moeilijk voor Meeus omdat hij in de sprint alleen zijn weg moest zoeken. "Mijn vaste lead out-man Jonas Koch kwam gisteren ten val (hij gaf ondertussen op, nvdr.) en dus moest ik het alleen doen in de finale."

Zondag staat er nog een tijdrit op het programma in de Algarve, daarin zijn nog 15 punten voor het puntenklassement te verdienen. Alleen als Fretin of Girmay de tijdrit winnen, wat onmogelijk lijkt, kunnen zij Meeus nog van de eindzege in het puntenklassement houden.