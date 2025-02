UCI-voorzitter Lappartient komt met duidelijk statement over WK in Rwanda

In september wordt het WK wielrennen in Rwanda gereden, maar er komt steeds meer tegenstand. UCI-voorzitter David Lappartient benadrukt echter dat er geen plan B is.

In Oost-Congo is het al weken onrustig door gevechten tussen het Congolese leger en rebellen van M23, die worden gesteund door Rwanda. De vraag rijst echter of het WK wielrennen in september wel in die regio moet worden gereden.

Het Europese Parlement keurde al een resolutie goed om het WK in Rwanda te annuleren als de situatie niet verbetert. Voor UCI-voorzitter David Lappartient is dat echter geen optie, hij wil het WK in Rwanda absoluut laten doorgaan.

Lappartient wil WK in Rwanda houden

"Er is geen plan B", zegt Lappartient bij Cyclingnews. "Het WK van dit jaar in Kigali is heel speciaal voor ons, want het wordt een uniek moment waarop de UCI zijn 125e verjaardag zal vieren. Daarom hebben we beslist naar Afrika te gaan."

"Het was mijn droom, mijn doel, toen ik verkozen werd tot UCI-voorzitter en ik ben fier het te zeggen: we zijn er", zei Lappartient tijdens de Ronde van Rwanda die deze week wordt gereden. De Fransman verwacht dan ook dat het WK een succes wordt.

"We verwachten een miljoen toeschouwers voor de elitekoersen van zaterdag en zondag. Het wordt ongelofelijk." Of er veel toppers aan de start zullen staan in Rwanda is niet zeker, onder meer Mathieu van der Poel haakte al af.