Arnaud De Lie waarschuwt concurrentie voor de Omloop: "Mooi punt om het te proberen"

Bij zijn eerste deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad werd Arnaud De Lie meteen tweede. Bij zijn derde deelname wil de Belgische kampioen eindelijk eens winnen.

In 2023 werd hij tweede in de Omloop, vorig jaar moest Arnaud De Lie tevreden zijn met de tiende plaats. "En je weet wat ze zeggen: geen 2 zonder 3", zei De Lie na zijn verkenning van het parcours bij Sporza.

Twee dagen voor de 80ste editie van de Omloop Het Nieuwsblad ging De Lie het parcours nog eens verkennen. Voor De Lie altijd interessant, omdat het parcours een beetje veranderd ten opzichte van vorig jaar.

De Lie gaat parcours van de Omloop verkennen

"Vooral het stuk vóór de Wolvenberg is veranderd. En er liggen nieuwe kasseien op de Eikenberg. Dat is een mooi punt om iets te proberen zaterdag", zegt De Lie. En natuurlijk ook de Muur van Geraardsbergen.

Voor De Lie is de Omloop Het Nieuwsblad een echt doel dit voorjaar, want hij vindt het nog te vroeg om echt mee te strijden voor een zege in een monument. Daarnaast is de Omloop een van de grootste klassiekers van het seizoen voor De Lie.

Een favoriet aanduiden is voor De Lie moeilijk. "Er kunnen veel renners winnen, maar er zal maar één winnaar zijn. Hopelijk iemand van Lotto, en waarom ik niet? Dat zou een droom zijn."