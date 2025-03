Heeft de concurrentie een probleem met Mathieu van der Poel? "Als hij dat zelf zegt..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel stond opvallend genoeg aan de start van de Ename Samyn Classic. De Nederlander maakte bijzonder veel indruk en was volgens Dirk De Wolf zelfs gewoon aan het trainen tijdens de wedstrijd.

Onverwacht stond Mathieu van der Poel dinsdag aan de start van de Ename Samyn Classic. De voormalige wereldkampioen had zin om te koersen en kon door de blessure van een ploegmaat invallen. En dat deed hij met verve.

Is Van der Poel zo ook de morele winnaar? "Ik denk dat iedereen daar wel akte van heeft genomen. Het zal wel binnen gekomen zijn", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage. "Ze hadden niet anders verwacht. Eigenlijk kun je alleen maar verliezen op dat vlak", zegt Tom Boonen.

Van der Poel traint en zegt zelf dat hij goed is

Volgens Dirk De Wolf heeft Van der Poel zelfs gewoon getraind tijdens de wedstrijd. "Zijn koersdag dinsdag was zijn gemakkelijkste dag van het jaar. Hij traint harder dan dat hij afziet in de koers. Op sommige trainingen van vijf of zes uur, op het Van der Poel-rondje, daar koerst hij echt hard."

"Op 65 kilometer van de streep heeft hij eens streep getrokken en een blokje gereden van een paar minuten. Hij deed dat nog eens op zo'n 37 kilometer van de streep. En in de laatste kilometer zich dan op kop gezet zodat hij niet ingesloten raakte."

"Dat is een renner die veel scherper staat dan vorig jaar. Hij zegt ook na de koers dat hij goed is. En als Van der Poel dat al zegt, als renner zijnde...", waarschuwt De Wolf nog. Pogacar en Van Aert weten waar ze aan toe zijn.