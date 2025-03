Ruben Van Gucht komt bijna niet meer bij van het lachen door hilarische interviewstijl Mark Uytterhoeven ... in het 'Pralinees'

Ook presentatoren mogen plezier beleven. Dat heeft Ruben Van Gucht zeker gedaan tijdens de opnames van de meest recente aflevering van 'Wielerclub Wattage'.

Op een gegeven moment belicht Mark Uytterhoeven in de podcast, die ook op televisie wordt uitgezonden, de interviewtechnieken die op de koers gebruikt worden. Het gaat onder meer over het juiste taalgebruik of het geregeld afwezig blijven hiervan. Uytterhoeven hekelt dit vooral wanneer in flashinterviews nog de gebruikelijke last question in English gesteld wordt.

Daarom stelt Uytterhoeven voor om die laatste vraag in het Engels te vervangen door een vraag in het 'Pralinees', een onbestaande taal uit een even onbestaand land. Het gepaste montagewerk doet uitschijnen alsof Uytterhoeven er zelf alvast is mee begonnen. Pogacar heeft op zijn vraag niet meteen een antwoord klaar, Kopecky en Evenepoel wél.

Uytterhoeven brengt iedereen aan het lachen

Uytterhoeven, bekend van zijn komische televisieshows, heeft op zijn 68ste zijn gevoel voor humor duidelijk nog niet verloren. Van Gucht was alvast helemaal mee en kreeg de tranen in zijn ogen van het lachen. "Oh man, geweldig", liet de presentator van Wielerclub Wattage zijn appreciatie blijken. Zijn gast was echter nog niet aan het einde van zijn betoog.

(deel interviewtechnieken van 47:45 tot 54:50)

Uytterhoeven begon ook Vlaamse woorden te mengen met zijn 'Pralinees', beweerde hij. Zo stelde hij aan Justine Ghekiere zogezegd een ellenlange vraag die eindigde op: "Heel de avond bij Ruben Van Gucht gezeten?" Waarop de wielrenster van AG Insurance-Soudal antwoordde: "Ja, ik ben weer heel diep moeten gaan."

Van Gucht vindt het 'geniaal'

Dat was voldoende voor Van Gucht om in een nieuwe lachbui te schieten. "Oh, echt waar. Geniaal. Onwaarschijnlijk waar je het elke keer blijft halen", richt hij zich tot Uytterhoeven.