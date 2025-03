Jonas Vingegaard houdt zich niet in en is kritisch voor zware val van Wout van Aert

Veiligheid in het wielrennen blijft nog altijd een pijnpunt. Jonas Vingegaard maakte het vorig jaar zelf mee, maar is ook kritisch voor hoe onder meer de valpartij van Wout van Aert tot stand kwam.

Voor Jonas Vingegaard was 2024 een bijzonder bewogen jaar. De Deen kwam in april zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland en lag meer dan tien dagen in het ziekenhuis. Toch haalde hij de start van de Tour en werd hij tweede.

Er moet meer gebeuren op het vlak van veiligheid, vindt Vingegaard. Maar het voorstel van zijn ploegmaat Wout van Aert om de versnellingen te beperken, dat vindt de Deen niet zo'n goed idee. Omdat valpartijen nu eenmaal vaker gebeuren in een compact peloton.

Vingegaard kritisch voor val Van Aert

Iedereen in het wielrennen moet zich er volgens Vingegaard van bewust zijn dat er meer moet gedaan worden om de veiligheid te verbeteren. Dat begint bij organisatoren en de UCI, maar ook bij de renners zelf.

"Wij renners liggen ook te vechten en te koersen op een moment waarop dat eigenlijk niet nodig is", zegt Vingegaard bij Het Nieuwsblad. "Bij de crash van Wout in Dwars door Vlaanderen kan je dat ook zeggen: moet je op dat moment al zo hevig strijd voeren?"

In een afdaling richting de Kanarieberg wilde Van Aert opschuiven en vooraan zitten, waardoor Benoot versnelde en het voorwiel aantikte van Van Aert. "Te veel renners koersen alsof er geen remmen op een fiets staan", besluit Vingegaard nog.