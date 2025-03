Organisator Strade Bianche glashelder over afwezige Van Aert en Van der Poel: "Iedereen weet dat"

Voor het tweede jaar op rij stonden Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet aan de start van de Strade Bianche. Organisator Mauro Vegni denkt niet dat het zwaardere parcours daar iets mee te maken heeft.

Toen Wout van Aert in 2020 en Mathieu van der Poel in 2021 de Strade Bianche wonnen, was het parcours 185 kilometer lang en moest er net iets meer dan 3000 hoogtemeters overwonnen worden.

Sinds vorig jaar is de Strade Bianche een pak zwaarder geworden met 215 kilometer en meer dan 3700 hoogtemeters. Sindsdien kwamen Van Aert en Van der Poel niet meer aan de start, Pogacar was twee keer met overmacht de beste.

Dit jaar stonden er ook maar twee renners uit de top twintig van de UCI-ranking aan de start. Toch maakt Mauro Vegni, baas van organisator RCS, zich geen zorgen. "Pogacar was er wel, meer had ik niet nodig", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vegni over afwezigheid Van Aert en Van der Poel

Volgens Vegni is er overal ter wereld geschreven over de Strade Bianche. Over Van Aert en Van der Poel had Vegni ook nog iets te zeggen. "En als Wout en Mathieu echt wegblijven omdat de koers langer of zwaarder is geworden, dan wil ik daar over nadenken. Maar iedereen weet dat dit de reden niet is."

Van der Poel en Van Aert maken nu eenmaal andere keuzes en leggen hun focus vooral op klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die zijn veel belangrijker dan een twee keer de Strade Bianche winnen.