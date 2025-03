🎥 Lidl-Trek sakkert op concurrentie en baalt: "Al de rest interesseert me even niet"

Vrijdag kwam tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard niet meer aan de start van Parijs-Nice. De Deen was donderdag gevallen en hield daar aan gekneusde hand aan over. Hij stond op dat moment tweede in het klassement.

Matthias Skjelmose stond voor de start van de voorlaatste etappe derde in het klassement, maar moest opgeven. De Deen kwam zwaar ten val op een verkeerseiland en smakte hard met zijn heup op het asfalt.

Zijn ploegmaat Daan Hoole kon maar net voor Skjelmose het verkeerseiland ontwijken. "Er was wat verkeersmeubilair in het midden van de weg en niemand gaf dat aan. We volgden gewoon de vorm van het peloton", zegt de Nederlander bij Sporza.

"De renner voor mij wijkt plots uit en ik kan dat ook nog doen, maar Mattias knalt erop. Heel erg balen", ging Hoole verder. "Ik heb echt een kl*tegevoel voor hem. Al de rest interesseert me even niet", besloot de Nederlander.

Welke blessures Skjelmose heeft opgelopen, is nog niet duidelijk. Lidl-Trek communiceerde al dat de Deen is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar goed zag het er niet uit met oog op de Ronde van het Baskenland begin april.

#ParisNice Mattias Skjelmose is forced to abandon after crashing into some road furniture. He is currently being transported to hospital in an ambulance. We will update when we know more about his condition.