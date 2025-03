Emotionele Cian Uijtdebroeks in zak en as: "Niet meer normaal, dit is klote"

Cian Uijtdebroeks (22) lijkt opnieuw bij af te staan. De talentvolle Belg van Visma-Lease a Bike kampt in Tirreno-Adriatico opnieuw met de problemen waar hij vorig in de Vuelta last van had.

In de enige rit met een aankomst bergop moest Cian Uijtdebroeks bergop snel afhaken. Hij werd uiteindelijk 46ste op meer dan drie minuten van winnaar en leider Juan Ayuso. Uijtdebroeks zakt zo ook verder weg in het klassement naar de 33ste plaats.

Verontrustender was echter de uitleg achteraf van Uijtdebroeks. "Ik dacht dat ik er van af was, maar ik had opnieuw dat verdoofd gevoel in mijn benen", zei Uijtdebroeks bij Sporza. Met dat gevoel kampte Uijtdebroeks vorig jaar ook in de Vuelta.

Uijtdebroeks kampt opnieuw met verdoofde benen

Deze winter werd er hard gewerkt aan het probleem van Uijtdebroeks, namelijk zijn onderrug. Uijtdebroeks bracht veel tijd door in de fitness om zijn onderrug te versterken en had er in de eerste koersen van het jaar geen last van.

Tot nu, dus. "Dit is toch niet normaal? Mijn hartslag was ongeveer 150, het ging gewoon niet… En dat is klote." Vanaf de eerste meters van de slotklim voelde Uijtdebroeks het gevoel opnieuw in zijn benen. Ook na de rit was dat gevoel nog altijd aanwezig.

En zo lijkt Uijtdebroeks weer bij af te staan. "We zullen het moeten onderzoeken met de medische staf." Wat het betekent voor dit seizoen of zelfs de carrière van Uijtdebroeks, zal later duidelijk moeten worden.