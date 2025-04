Ruben Van Gucht openhartig over zoontje Mondo én over date met 73-jarige

Ruben Van Gucht is een man van de wereld. Daardoor is hij natuurlijk op veel plaatsen in de wereld, waardoor zijn familiaal leven er ook een beetje onder komt te lijden. Dat heeft hij heel eerlijk toegeven, al had hij ook goed nieuws.

"Neen, ik heb geen verhuisplannen. Ik ben al genoeg in het buitenland voor mijn werk en ook privé reis ik vaak. Het is mooi zoals het is", aldus Ruben Van Gucht in De Tafel van Tine.

Zoontje Mondo

De presentator en koerscommentator had het ook onder meer over zijn zoontje Mondo uit zijn huwelijk met Blanka Vlasic, de bekende Kroatische hoogspringster. "Het gaat goed met mijn zoontje, hij is gezond en wel."

"De voorbije twee maanden waren moeilijk omdat ik woensdag en zaterdag altijd verplichtingen had met het werk en er zijn geen rechtstreekse vluchten in de winterperiode. Dan is het vrij zinloos om even over en weer te vliegen."

Papapunten scoren

Toch had hij ook goed nieuws te melden: "Voor het paasweekend komen ze naar België. De paaseieren zijn besteld. Papapunten scoren? Ik doe mijn best."

Van Gucht diepte ook nog een anekdote op. Onlangs verloor hij namelijk zijn portefeuille: “Rosette, 73 jaar heeft hem teruggevonden en ik heb beloofd dat ik haar op een koffie zou trakteren. Op 3 mei hebben Rosette en ik een date in de gemeente Wichelen. Date? Op daten staat toch geen leeftijd.”