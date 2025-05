Wout van Aert zit met vervelend gevoel in de Giro: "Daarvoor ben ik hier niet"

Wout van Aert incasseerde in de tijdrit van de Giro een tikje en mag de roze trui wellicht vergeten. Toch wil hij in de derde rit opnieuw zijn kansen gaan, net voor de eerste rustdag.

Met een achterstand van 32 seconden op Primoz Roglic wordt het voor Wout van Aert heel moeilijk om de roze trui te veroveren in de laatste rit in Albanië. Vooral omdat Mads Pedersen op amper één seconde staat van Roglic.

Of Van Aert op dag drie weer zal meedoen voor de ritzege, zal afwachten zijn. "Ik ben hier niet om zomaar te laten lopen. Het zal echter afwachten zijn. Dit is wel een vervelend gevoel​. Als ik me oké voel, dan probeer ik het. Gisteren ging het niet zoals ik gehoopt had", zei Van Aert vooraf bij Sporza.

Door de start in Albanië staat er maandag een transfer naar Italië op het programma en dus ook een eerste rustdag. Van Aert wil dus ook geen kansen laten liggen in deze Giro, want morgen kan hij dus al een dagje uitrusten.

Van Aert mag niet forceren

Ploegleider Marc Reef waarschuwde na de tijdrit wel voor het feit dat Van Aert zich niet mag forceren in deze Giro. Want als hij over de limiet gaat, kan hij in de rest van de Giro wellicht niet meer verbeteren.

"Vandaag weer tot aan het gaatje gaan en dan niet meer verbeteren, zou natuurlijk een slecht scenario zijn", weet Van Aert ook. En dus zal het afwachten zijn wat hij straks in de lastige derde rit kan doen.