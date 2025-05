Johan Bruyneel reageert gevat op uithaal van journalist over zijn dopingverleden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De naam van Johan Bruyneel blijft verbonden worden met zijn dopingverleden. Al lijkt hij daar niet echt meer wakker van te liggen.

Het was Thijs Zonneveld die onlangs nog uithaalde in de richting van Johan Bruyneel. De Nederlander noemde Bruyneel na een discussie op sociale media “de man die van het peloton een zelfrijdende apotheek had gemaakt”.

Bruyneel vertelt aan HUMO dat hij geen seconde wakker ligt van dergelijke uitspraken over zijn persoon, zeker niet als hij hoort van waar het precies komt.

“Zeker niet als het van Zonneveld komt, een opportunist die op alles springt waarop hij kritiek kan geven. Oké, het ging er hevig aan toe, maar voor mij is dat entertainment - ik jeun me daarin”, lacht Bruyneel bij het weekblad.

Vijf jaar geleden zou hij daar wel nog wakker van gelegen hebben van dergelijke uitspraken over zijn persoon, zo is Bruyneel heel erg eerlijk over hoe de kwestie zijn leven heeft beheerst.

“De mensen die dicht bij me staan - mijn familie, kinderen en vrienden - weten dat ik niet 'de bedenker ben van het meest gesofisticeerde systeem uit de sportgeschiedenis', zoals USADA dat formuleerde. Voor mij is dat genoeg, de rest mag denken wat hij wil”, besluit Bruyneel.