Greg Van Avermaet spreekt zich duidelijk uit over impact van kinderen op Wout van Aert

Wout van Aert werd tijdens zijn voorbereiding op de Giro getroffen door ziekte. Het is niet de eerste keer dat hij tijdens het voorjaar een virale infectie oploopt.

Voor Wout van Aert lijkt het een moeilijke Giro te worden. Na zijn voorjaar met heel wat mooie ereplaatsen hoopte Van Aert om nog een stap vooruit te zetten, maar het werd alweer een tegenslag door ziekte tijdens zijn stage.

"Hij ontsnapt in het voorjaar vrijwel nooit aan een ontsteking of virale infectie. Het is een verhaal dat altijd terugkeert", zegt Michel Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. Hij ziet onder meer een oorzaak in het stevige trainingsschema van Van Aert.

Ook Greg Van Avermaet sluit zich daarbij aan. "Door die extreme trainingen verlies je wat weerstand en kan je vatbaarder voor virussen worden." En dan komen zijn jonge kinderen Georges (4) en Jerome (bijna 2) daar nog bij.

Van Aert moet met zijn trainer praten

"Kinderen komen thuis van school of de crèche en hen laat je natuurlijk niet links liggen. Daardoor heb je ook iets minder rust, dat heb ik zelf in mijn carrière ook ervaren. Je weerstand gaat dus naar beneden, maar je wil wel nog je training op een goeie manier afwerken."

"Op dit moment in zijn carrière moet Van Aert daar dus goed over nadenken en het onderwerp ook bespreken met zijn trainer. Een renner van die orde wil immers niet inboeten op zijn training en trainingskwaliteit, maar soms lijkt me dat wel nodig."