Roze trui Mads Pedersen sprint niet mee na zware val en heeft geen goed nieuws

Geen vierde ritzege voor Mads Pedersen in de Giro in Napoli. De roze trui kwam ten val in de zesde etappe en had te veel last om nog mee te strijden voor de zege.

De organisatie van de Giro besliste na de zware valpartij op zo'n 70 kilometer van de streep om geen bonificatieseconden en punten voor de puntentrui meer uit te delen aan de streep. Enkel de zege stond nog op het spel in Napoli.

Mads Pedersen kon ook zijn roze trui niet verliezen omdat de tijden werden opgenomen op het moment van de valpartij. De Deen nam in de finale geen risico's meer en kwam uiteindelijk als 160ste over de streep op zo'n vijf minuten van winnaar Kaden Groves.

Pedersen heeft pijn aan de heup na valpartij

Het was niet in beeld, maar Pedersen was ook tegen de grond gegaan. "Het is niet ideaal. Ik ben gevallen, dat maakt het nooit makkelijk. Het had slechter kunnen aflopen, want ik ben aan 65 kilometer per uur gevallen. Dat is nooit goed voor het lichaam en ik voel het ook."

"Ik zag enkele mannen voor me vallen en kon geen kant op. Ik gleed gewoon weg, het was daar heel glad en dan lig je meteen op de grond." En Pedersen liep ook averij op bij zijn val. "Ik heb pijn aan mijn rechterheup."

"Ik was gewoon niet klaar geweest voor de sprint. Het was geen keuze om niet te sprinten: ik had gewoonweg niet kunnen winnen. Daarvoor had ik ook die 50 punten (die de winnaar normaal krijgt, nvdr.) opgegeven."