Raakt Mikel Landa nog klaar voor de Tour? CEO Jurgen Foré geeft update over zijn blessures

Mikel Landa moest al in de eerste etappe de Giro verlaten door een valpartij. De Spanjaard liep een wervelbreuk op en moet ook vrezen voor zijn deelname aan de Tour.

Voor Soudal Quick-Step begon de Giro met een drama. Kopman Mikel Landa viel in de eerste rit op 5 kilometer van de streep en moest opgeven. Bij de Spanjaard werd een breuk in de wervel gevonden, een stevige domper voor hem en Soudal Quick-Step.

De ploeg verloor zo op dag één zijn kopman en zo ook heel wat visibiliteit voor de sponsors. En het was ook slecht nieuws voor Remco Evenepoel, die zo mogelijk zijn meesterknecht voor de Tour zag uitvallen.

Tour wordt héél krap voor Landa

Landa moet na zijn valpartij vier weken rusten, daarna moet er gekeken worden hoe en of hij kan trainen. "Dan moet je eerlijk zijn dat het heel nipt wordt naar de Tour", zegt CEO Jurgen Foré bij WielerFlits.

De kans is volgens Foré niet nul, maar wel héél klein. Maandag heeft hij contact gehad met Landa en de pijn viel mee bij de Spanjaard. Dinsdag mocht Landa al voorzichtig wandelen in een korset en oefeningen doen in het zwembad.

"Het is positief dat hij al terug plannen wil maken, maar de weg is nog lang." Landa meenemen als hij niet volledig fit is, is voor Foré geen optie. De gezondheid van een renner staat voorop en niemand wordt beter als hij niet volledig fit is.