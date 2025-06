Shari Bossuyt over haar positieve dopingtest: "Kan me niets schelen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Shari Bossuyt mag zich over zo'n twee weken eindelijk weer renster noemen na een schorsing van twee jaar door een positieve dopingtest. Ze blijft erbij dat ze nooit bewust doping zou nemen en twijfelt niet aan haar onschuld.

Na een overwinning in de Ronde van Normandië eind maart 2023 moest Shari Bossuyt naar de dopingcontrole. Enkele weken later kreeg ze het nieuws dat ze positief had getest op Letrozole Metabolite.

Dat is hetzelfde middel dat ook een jaar eerder ook gevonden werd bij Toon Aerts, Bossuyt kreeg ook een schorsing van twee jaar. Ook al gaf het Franse dopingagentschap toe dat Bossuyt het middel niet met opzet had genomen.

Bossuyt nam geen doping

Ook Bossuyt zelf wist niet hoe het middel in haar lichaam was terechtgekomen. "Ik krijg er nog steeds rillingen van als ik denk hoe het allemaal gelopen is", zegt Bossuyt bij Sportweekend. Bossuyt vindt dat ze niets verkeerd heeft gedaan.

"Wat de mensen ook durven te denken, dat kan me niets schelen. Ik weet dat ik nooit doping heb gebruikt, ik zal dat ook nooit doen", is ze stellig. Maar ze mocht door haar positieve test dus wel twee jaar niet koersen.



"Ik heb ook nooit gedacht om op te geven. Ze hebben iets van mij afgenomen, iets wat ik niet heb gedaan. Daarvoor wil ik niet opgeven." Op 13 juni loopt de schorsing van Bossuyt af, op 15 juni staat Bossuyt aan de start van de kermiskoers in Prosperpolder Kieldrecht.