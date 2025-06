Kopecky kan Vollering nog altijd niet loslaten: "Demi zou er veel meer moeite mee hebben gehad"

Lotte Kopecky trekt deze zomer naar de Tour de France Femmes. Onze landgenote gaat voor de hoofdprijs, maar zal ook Anna Van der Breggen.

Lotte Kopecky en Anna van der Breggen bereiden zich intensief voor op de Tour de France Femmes 2025, die plaatsvindt van 26 juli tot 3 augustus. Kopecky, die twee jaar geleden als tweede eindigde, heeft haar zinnen gezet op de eindzege en is vastberaden om haar vorm optimaal te benutten.

Samen met haar ploeg SD Worx-Protime heeft ze al aardig wat tijd in de voorbereiding van de Tour gestoken. Van der Breggen zal Kopecky bijstaan, om voor de hoofdprijs te gaan.

Met sterke tegenstanders zoals Demi Vollering, Kasia Niewiadoma en Elisa Longo Borghini belooft het een spannende strijd te worden. “Ik ga ervan uit dat ik de kopvrouw zal zijn”, zegt Kopecky in de Tourspecial van Procycling.

Kopecky blijft strijd tegen Vollering voeren

“Maar het lijkt me niet onverstandig om andere opties open te houden. Het is alleen maar goed om in de finales van bergetappes met z'n tweeen te zijn. Om een renster als Anna naast me te hebben is een luxe en een grote eer. We komen goed overeen met elkaar.”

Dat was in het verleden eventjes anders met Vollering. “Demi zou er veel meer moeite mee hebben gehad als ze in de Tour in mijn dienst zou moeten rijden. Niets ten nadele van Demi, hoor. Dat is haar volste recht. We waren allebei kopvrouw, wilden allebei winnen, en we werden ook betaald om koersen te winnen.”