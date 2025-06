Frank Hoste vreest probleem voor Remco Evenepoel in de Tour: "Nog maar eens gebleken"

Remco Evenepoel kwam ten val in de Dauphiné en had daar enkele dagen last van. Ex-renner Frank Hoste vreest voor de start van de Tour in Noord-Frankrijk.

In de finale van de vijfde rit ging Remco Evenepoel net na een rotonde tegen de grond. Hoe het gebeurd was, wist Evenepoel niet. Evenepoel hield er een paar blauwe plekken aan over, maar dat wel degelijk last van zijn val.

Zo gaf hij toe dat hij in de zesde en zevende rit niet 100% was door zijn val en ook zijn pollenallergie. Ex-renner Frank Hoste stelt zich toch vragen bij die valpartij van Evenepoel, want het is zeker niet zijn eerste.

"Voor mij is dat opnieuw een teken van: ‘Verdorie, hoe komt het dat hij daar valt en niemand anders?’ Dat moet toch iets te maken hebben met uw stuurmanskunst, het anticiperen als er zich situaties voordoen", zegt hij bij Derailleur.

Moet Evenepoel vrezen voor eerste Tourweek?

"Het is weer gebleken dat Evenepoel daar toch z’n limieten heeft", zegt Hoste. "En daar heb ik het meest van al schrik voor. Voornamelijk in de eerste week van de Tour." Want dan wordt er vaak gevallen.

"Ik hoop dat er niets gebeurt in die eerste week. En dat hij omringd is door een goeie ploeg. Dat z’n ploegmaats heel de tijd vooraan in de wind rijden met hem, zodat hij niet in het peloton moet zitten wringen. Dat is voor mij belangrijk. Dat Remco heelhuids door die eerste week komt."