Johan Museeuw ziet pijnpunt bij Wout van Aert, maar is stellig over het BK en de Tour

Wout van Aert bereidt zich op dit moment voor op de Tour in Tignes. Volgende week zondag rijdt hij ook nog het BK op de weg en Johan Museeuw ziet hem daar ook scoren.

Na de Giro rijdt Wout van Aert dit jaar ook de Tour. In de Italiaanse grote ronde speelde Van Aert een grote rol in de eindzege van zijn ploegmaat Simon Yates. Ook Johan Museeuw zag dat Van Aert bijzonder sterk was in de Giro.

"Maar als ik dat mag zeggen – en niet bedoeld als kritiek – hij is toch zo’n teamplayer geworden", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Volgens Museeuw wint Van Aert daardoor sympathie, maar gaat het na de carrière alleen over wat je zelf gewonnen hebt.

Voor Museeuw is Van Aert na Pogacar dan ook de grootste motor in het peloton. Maar die lange inspanningen komen de explosivitieit van Van Aert niet ten goede. "Dat is hij een beetje kwijt."

Scoort Van Aert op BK en in de Tour?

Toch ziet Museeuw Van Aert de komende weken scoren. Eerst en vooral op het Belgisch kampioenschap in Binche volgende week zondag. Voor Museeuw is Van Aert dan ook de grote topfavoriet.

Daarna rijdt Van Aert ook de Tour. Ook daar ziet Museeuw Van Aert weer winnen. "Ik zie hem in de Tour wel één of twee ritjes winnen." Van Aert pakte zijn laatste ritzege in de Tour in 2022, de voorbije twee jaar kon hij niet winnen.