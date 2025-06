Thibau Nys moest ziek opgeven: vader Sven Nys weet wat de oorzaak is

Geen Thibau Nys meer aan de start van de voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour door ziekte. Vader Sven Nys denkt te weten waar de oorzaak ligt.

Vrijdagnacht is Thibau Nys ziek geworden en zaterdag is hij niet meer van start gegaan in de voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour. Nys heeft last van maag- en darmproblemen.

"Ik kreeg gisteravond al een bericht dat Thibau zijn eten niet goed verteerd had", vertelde Sven Nys zaterdag tijdens de live-uitzending op VRT1. "Hij dacht toen dat het nog zou lukken om vandaag te koersen, tot hij me om 3 uur 's nachts stuurde dat hij lag te zweten in zijn bed."

"Vanochtend wilde Thibau het nog proberen, maar hij had niets kunnen eten en ook nauwelijks geslapen. Dan heeft het geen zin om risico's te nemen", stelde Nys nog. "Vandaag zal hij de dag in bed doorbrengen en dan zien we wel hoe het morgen gaat met hem."

Oorzaak van ziekte Nys

De oorzaak van de maag- en darmproblemen denkt Nys ook te weten. "Kirsch is op de tweede dag moeten afstappen met hetzelfde probleem, maar of dat de oorzaak is, valt moeilijk te zeggen."

"Tim Declercq en Thibau lagen op dezelfde kamer en hadden dezelfde symptomen. Dan denk je natuurlijk wel dat het in die bubbel is doorgegeven. Je steekt mekaar aan en dat is wat er helaas is gebeurd, denk ik."