Topfavoriet voor de eerste gele trui in de Tour? Tim Merlier zegt zelf hoe hij dat inschat

Tim Merlier maakte in de Baloise Belgium Tour nog eens duidelijk dat hij op dit moment moeilijk te kloppen is in de sprint. Kan hij dat straks ook in de Tour?

De eerste en de laatste etappe van de Baloise Belgium Tour won Tim Merlier met meer dan een fietslengte voorsprong op de nummer twee. Daarmee zit hij al aan tien zeges dit seizoen, enkel Tadej Pogacar doet beter met elf zeges. Niet alles verliep foutloos voor Merlier in de Baloise Belgium Tour, want in de tweede etappe moest hij tevreden zijn met de zevende plaats. De Europese kampioen raakte ingesloten en kon niet voluit sprinten. Merlier denkt aan gele trui in de Tour Merlier zal wel de grote topfavoriet zijn in de eerste rit van de Tour. "Die gele trui zit wel in mijn hoofd, maar ik ben iemand die toeleeft naar élke kans die zich voordoet, dat heb ik al meermaals gezegd", zegt Merlier bij Het Nieuwsblad. Het is nog iets minder dan twee weken voor de start van de Tour. Merlier leeft er zonder grote druk naartoe, al beseft hij dat de druk in de dagen voor de eerste rit van de Tour wel nog zal toenemen. De grote concurrenten van Merlier voor de eerste gele trui zijn Jonathan Milan en Jasper Philipsen. Zij wonnen de afgelopen drie maanden allebei slechts één keer, met vier zeges doet Merlier een pak beter.