Demi Vollering slikt opnieuw stevige domper op NK: "Was beter thuisgebleven"

Demi Vollering is in de finale van het Nederlands kampioenschap wielrennen ten val gekomen. De Nederlandse kwam wel met de schrik vrij.

Zaterdagochtend streden de vrouwen in Ede voor de Nederlandse driekleur. Op zes kilometer van de streep ging het echter mis voor Demi Vollering. De Nederlandse kwam met heel wat andere rensters ten val op 6 kilometer van de streep.

Voor Vollering gingen enkele rensters met 50 kilometer per uur tegen de grond, de Nederlandse kon geen kant meer op. Vollering heeft er wel een stijve schouder en heup aan overgehouden, ze lag even gekneld door haar fiets en raakte niet meteen overeind.

Even vreesde Vollering ook voor haar deelname aan de Tour. "Nu denk ik: was ik maar thuisgebleven, maar het is oké", zegt de Nederlandse bij In de Leiderstrui.

Vollering kwam dus met de schrik vrij en rolde als 72ste over de streep op bijna zes minuten. De start van de Tour, op 26 juli in Vannes, komt dus niet in gevaar voor de kopvrouw van FDJ-Suez.

De Nederlandse titel ging voor de tweede keer naar Lorena Wiebes. In 2019 werd ze al eens Nederlands kampioen. Charlotte Kool pakte zilver, Nienke Veenhoven pakte het brons.