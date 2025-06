Jasper Philipsen onthult opvallende anekdote over eerste ontmoeting met Tadej Pogacar

Jasper Philipsen en Tadej Pogacar begonnen samen aan hun carrière bij UAE Team Emirates. Ze werden goede vrienden, maar kenden elkaar daarvoor eigenlijk niet.

Zowel Jasper Philipsen als Tadej Pogacar zijn geboren in 1998. Toch stonden de twee in hun jeugd slechts in 17 koersen samen aan de start. Echt uitblinken deed Pogacar daarin nooit, op het EK van 2016 bij de beloften werd hij wel derde.

In 2019 maken Pogacar en Philipsen allebei de overstap naar UAE Team Emirates en worden er prof. Daar leerden ze elkaar beter kennen. "Op onze eerste gemeenschappelijke trainingsstage keken we elkaar aan, zo van: ‘wie bén jij?'", onthult Philipsen bij HLN.

Philipsen ook geschrokken van dominantie van Pogacar

Want ze kenden elkaar dus niet goed. "Ik wist wel dat hij de Ronde van de Toekomst had gewonnen." Wat ook Philipsen niet had kunnen voorspellen was dat Pogacar zes jaar later al drie keer de Tour, twee keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Luik-Bastenaken-Luik zou winnen.

"Dat hij zó vlot en consistent de topresultaten zou opstapelen zonder precies één moment van zwakte te kennen? Echt absurd", is ook Philipsen nog altijd verbaasd over de dominantie van de Sloveen.

En soms maakt Pogacar het Philipsen ook moeilijk in korte en zware bergritten in de Tour. Als daar een tijdslimiet van 12% geldt, dan weet Philipsen daags daarvoor al dat hij een hele dag à bloc zal moeten rijden.