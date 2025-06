Pakt Alpecin-Deceuninck het anders aan in de Tour? "Van der Poel heeft dat uitgesproken"

Alpecin-Deceuninck zal wellicht Kaden Groves meenemen naar de Tour. In Nederland denken ze dat Mathieu van der Poel daar de oorzaak van is.

Mathieu van der Poel deed de voorbije jaren enkele verbluffende lead-outs voor Jasper Philipsen in de Tour. Vraag is of hij dat dit jaar opnieuw zal doen, want ook Kaden Groves gaat mee naar de Tour dit jaar.

"Ik denk dat hij meegaat omdat Mathieu zijn ambities uitgesproken heeft", zegt Michael Boogerd bij Kop over Kop. "Als je in vlakke ritten telkens zo diep moet gaan om Philipsen in positie te brengen, kan zich dat wreken in de rest van de Tour."

"Als ze Groves meenemen zegt dat in elk geval wel dat ze het anders gaan doen dan in voorgaande jaren", stelt Boogerd. Heeft Van der Poel dan toch de ambitie om voor groen te gaan in de Tour dit jaar?

Van der Poel moet punten pakken voor de groene trui

Dan moet Van der Poel zich volgens Bobbie Traksel zich wel nog altijd moeten mengen in de massasprints. "Hij moet daar zitten." Want anders zal van der Poel veel punten verliezen voor de groene trui.

"Ik denk dat wanneer Groves met Philipsen de lead-out gaat doen en Mathieu ergens anders zit, dat dat moeilijker is dan wanneer Groves Mathieu afzet op 400 meter van de meet en hij vervolgens de spint aantrekt en doorsprint om punten te pakken. Dat is wat hij in mijn ogen moet doen."