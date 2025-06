Weinig geloof in De Lie: Naesen is hard over het BK, De Wolf begrijpt niets van Tourselectie

Arnaud De Lie zal zondag afscheid moeten nemen van zijn Belgische driekleur. Veel geloof in een tweede titel op rij is er namelijk niet bij Dirk De Wolf en Oliver Naesen.

In de Ronde van Zwitserland reed Arnaud De Lie een laatste keer in zijn Belgische trui, dit jaar kon hij in februari slechts één keer winnen in de driekleur in de Ster van Bessèges. In totaal won hij vier koersen als Belgisch kampioen.

De Lie werd begin juni derde in de Brussels Cycling Classic, maar dat was ook zijn beste resultaat in maanden. In de Ronde van Zwitserland deed De Lie hardheid op, maar of dat zal volstaan voor het BK is maar de vraag.

Weinig geloof in De Lie

Oliver Naesen twijfelt dan ook aan De Lie. "Normaal moet je hem altijd noemen op dit parcours. Maar nu? Het ziet er niet goed uit. Een koers van 230 kilometer gaat te eerlijk zijn voor hem", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Over een week staat De Lie ook aan de start van zijn tweede Tour. Vorig jaar sprintte hij na zijn Belgische titel vijf keer naar een plek in de top vijf. Het is maar de vraag of hij dat dit jaar zal kunnen herhalen.

Dirk De Wolf vraag zich zelfs af of Lotto wel De Lie moet meenemen naar de Tour na zijn kwakkelseizoen. "Is dat de juiste oplossing? Maar ze zullen geen anderen hebben, zeker?"